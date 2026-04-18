سپاه پاسداران ایران: کنترل تنگه هرمز به حالت قبل بازگشت سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که به دلیل «بدعهدی‌های آمریکا و تداوم محاصره دریایی، مدیریت عبور و مرور در تنگه هرمز مجدداً تحت کنترل شدید نیروهای مسلح قرار گرفته است».

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دلیل عدم پایبندی طرف آمریکایی به توافقات، وضعیت تردد در تنگه هرمز به حالت پیشین بازگشته و تحت مدیریت شدید نیروهای مسلح ایران قرار دارد».

در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران پیرو توافقات صورت گرفته در مذاکرات، با حسن نیت با عبور تعداد محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت شده موافقت کرده بود، اما به گفته این مقام نظامی، طرف آمریکایی با تداوم آنچه «راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان محاصره» خوانده شده، به بدعهدی‌های خود ادامه داده است.

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا تاکید کرد که تا زمان پایان یافتن محدودیت‌های آمریکا علیه تردد شناورها از مبدا و به مقصد ایران، وضعیت کنترل شدید بر این تنگه راهبردی ادامه خواهد یافت و امنیت مسیر تنها در صورت توقف کامل مداخلات تضمین می‌شود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این در نشست‌های منطقه‌ای، امیدهایی برای کاهش تنش و بهبود زنجیره تأمین جهانی ایجاد شده بود.