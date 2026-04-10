10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیهای علام کرد که از زمان برقراری آتشبس با ایالات متحده، هیچگونه عملیات نظامی علیه هیچ کشوری انجام نداده است.
در این بیانیه با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر حملات پهپادی و موشکی به تأسیسات برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج (از جمله کویت) آمده است: «نیروهای مسلح ایران از زمان آغاز آتشبس تاکنون قطعا هیچ شلیکی به هیچ کشوری انجام ندادهاند. اگر این گزارشها صحت داشته باشد، بی شک این اقدامات کار دشمن صهیونیستی یا آمریکا است.»
سپاه پاسداران تأکید کرد که «در صورت هدف قرار دادن هر نقطهای توسط نیروهای مسلح ایران، موضوع از طریق بیانیههای رسمی اعلام خواهد شد و هرگونه اقدامی که در اطلاعیههای رسمی ذکر نشود، هیچ ارتباطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد».
دونالد ترامپ در 8 آوریل با آتشبس دو هفتهای به شرط بازگشایی کامل و ایمن تنگه هرمز موافقت کرد. انتظار میرود مذاکرات نهایی میان نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان، فردا (شنبه 11 آوریل) در اسلامآباد آغاز شود.
علیرغم آتشبس، تردد دریایی همچنان محدود است و بسیاری از شرکتهای کشتیرانی بینالمللی به دلیل ابهامات امنیتی و قوانین جدید ایران، با احتیاط عمل میکنند. از سوی دیگر، مقامات ایران اعلام کردهاند که مدیریت تنگه هرمز وارد فاز جدیدی شده و تهران به دنبال پاسخگو کردن «متجاوزان» و دریافت خسارات ناشی از جنگ 40 روزه است.