سپاه پاسداران ایران اعلام کرد تا زمانی که تهدیدها و مداخلات آمریکا در منطقه ادامه داشته باشد، تنگه هرمز قابل بازگشایی نیست.

سپاه پاسداران ایران : تنگه هرمز تا زمان ادامه تهدیدها و مداخلات آمریکا بازگشایی نخواهد شد سپاه پاسداران ایران اعلام کرد تا زمانی که تهدیدها و مداخلات آمریکا در منطقه ادامه داشته باشد، تنگه هرمز قابل بازگشایی نیست.

استانبول/خبرگزاری آنادولو



سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «کنترل تنگه هرمز در اختیار نیروی دریایی سپاه است و تا زمان ادامه «تهدیدها و مداخلات» آمریکا در منطقه، این آبراه بازگشایی نخواهد شد».

در این بیانیه ادعا شد که «شب گذشته دو نفتکش با هدایت پرنده‌های آمریکایی قصد خروج از مسیر تعیین‌شده در جنوب تنگه هرمز را داشتند، اما پس از وقوع آتش‌سوزی شدید در یکی از آنها، هر دو شناور با سرعت مسیر خود را تغییر داده و بازگشتند».

سپاه همچنین هشدار داد: هرگونه مداخله در تحرکات دریایی منطقه بی‌پاسخ نخواهد ماند و کشورهایی که به گفته این نهاد در حمایت از آمریکا مشارکت داشته باشند، در صورت ادامه این روند با «پاسخی سخت» مواجه خواهند شد.