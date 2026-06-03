سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا علیه اهدافی در نزدیکی تنگه هرمز، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.

سپاه: مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف قرار دادیم سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا علیه اهدافی در نزدیکی تنگه هرمز، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

سپاه پاسداران ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پاسخ به حملات آمریکا، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.

سپاه پاسداران در این بیانیه‌ اعلام کرد؛ این حملات در واکنش به حمله آمریکا به جزیره قشم انجام شده است.

طبق این بیانیه، آمریکا طی ساعات شب یک نفتکش ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله موشکی قرار داده و پس از آن، شناور «پانایا» که از آن به‌عنوان کشتی مرتبط با آمریکا و اسرائیل یاد شده، توسط نیروی دریایی ایران هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

در ادامه بیانیه آمده است که آمریکا پس از این تحولات، یک برج مخابراتی متعلق به سپاه پاسداران را در جنوب جزیره قشم هدف حمله هوایی قرار داده است.

سپاه همچنین اعلام کرد در پاسخ به این اقدام، برخی پایگاه‌های هوایی آمریکا در منطقه و همچنین مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین با موشک‌ و پهپاد هدف قرار گرفته‌اند.

در این بیانیه تاکید شد: پیش از این هشدار داده بودیم که در صورت هرگونه تجاوز، پاسخی متفاوت و شدیدتر داده خواهد شد و بر همین اساس عمل کردیم. بار دیگر تأکید می‌کنیم که برهم زدن امنیت تنگه هرمز هزینه سنگینی برای ارتش متجاوز آمریکا در پی خواهد داشت.

پیش‌تر رسانه‌های ایرانی از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده بودند. پس از آن، ارتش کویت نیز اعلام کرد که این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.

همچنین فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) اعلام کرده بود که یک نفتکش در حال حرکت به سمت جزیره خارک را هدف قرار داده است.