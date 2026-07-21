سپاه: مرکز داده شرکت آمریکایی آمازون در بحرین هدف حمله موشکی قرار گرفت

استانبول/خبرگزاری آنادولو

روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه شماره 39 اعلام کرد که نیروی هوافضای سپاه در ادامه موج 24 عملیات «نصر 2» مرکز داده شرکت آمریکایی آمازون در بحرین را با چند فروند موشک کروز هدف قرار داده‌اند.

در این اطلاعیه آمده است: این حمله در پاسخ به آنچه «تجاوز روز گذشته ارتش آمریکا به تأسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین» عنوان شده، انجام شده است.

روابط عمومی سپاه همچنین اعلام کرد گزارش‌های تکمیلی درباره این عملیات متعاقبا منتشر خواهد شد.