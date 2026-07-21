سپاه: مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش آمریکا در منطقه الرکبان اردن هدف حمله قرار گرفت

Nazenin Alp
21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه شماره 40 اعلام کرد در ادامه موج 24 عملیات «نصر 2»، نیروهای هوافضای سپاه با حمله به یک مجتمع محل استقرار نیروهای ارتش آمریکا در منطقه الرکبان اردن، شماری از نظامیان آمریکایی را هدف قرار دادند.
در این اطلاعیه همچنین ادعا شد که وزیر دفاع آمریکا شمار تلفات این حمله را کمتر از آمار واقعی اعلام کرده است.
سپاه در پایان این اطلاعیه اعلام کرد گزارشهای تکمیلی این عملیات متعاقباً منتشر خواهد شد.