Nazenin Alp
21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه شماره 36 اعلام کرد در ادامه عملیات «نصر 2» و با هدف از میان برداشتن موانع عملیاتهای هوایی و موشکی، چند مرکز نظامی آمریکا در کویت هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.
بر اساس این اطلاعیه، در مرحله دوم موج 24 این عملیات، یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی، سامانههای دریافت ماهوارهای و یک رادار دفاع موشکی آمریکا مستقر در کویت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدهاند.
سپاه همچنین اعلام کرد یک سوله نگهداری پهپادهای MQ-9 در پایگاه «علی السالم» نیز هدف حمله قرار گرفته و تعدادی از این پهپادها منهدم یا به شدت آسیب دیدهاند.