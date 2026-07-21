روابط عمومی سپاه ایران اعلام کرد در مرحله دوم موج 24 عملیات «نصر 2»، چند مرکز نظامی آمریکا در کویت از جمله یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی، سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای و آشیانه پهپادهای MQ-9 هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

سپاه: سامانه‌های راداری، مخابراتی و آشیانه پهپادهای آمریکایی در کویت هدف قرار گرفت روابط عمومی سپاه ایران اعلام کرد در مرحله دوم موج 24 عملیات «نصر 2»، چند مرکز نظامی آمریکا در کویت از جمله یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی، سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای و آشیانه پهپادهای MQ-9 هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه شماره 36 اعلام کرد در ادامه عملیات «نصر 2» و با هدف از میان برداشتن موانع عملیات‌های هوایی و موشکی، چند مرکز نظامی آمریکا در کویت هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند.

بر اساس این اطلاعیه، در مرحله دوم موج 24 این عملیات، یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی، سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای و یک رادار دفاع موشکی آمریکا مستقر در کویت مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شده‌اند.

سپاه همچنین اعلام کرد یک سوله نگهداری پهپادهای MQ-9 در پایگاه «علی السالم» نیز هدف حمله قرار گرفته و تعدادی از این پهپادها منهدم یا به شدت آسیب دیده‌اند.