Nazenin Alp
23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در اطلاعیه شماره 45 اعلام کرد در جریان حملات به پایگاههای آمریکا در اردن، یک رادار سامانه پدافند موشکی «تاد»، یک سامانه «پاتریوت»، یک رادار «C-RAM»، مخازن سوخت، یک انبار تجهیزات بالگردی و یک سوله تعمیر و نگهداری بالگردها هدف قرار گرفته و منهدم شدهاند.
در این پیام تأکید شد که ایران حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال اردن را محترم میداند و حملات انجامشده متوجه پایگاههای نظامی آمریکا بوده است.
سپاه همچنین با اشاره به حملات آمریکا به ایران و کشته شدن 168 دانشآموز در میناب، اعلام کرد: هدف قرار دادن پایگاههایی که مبدأ حملات به ایران هستند، «حق قانونی، شرعی و منطقی» جمهوری اسلامی ایران است.