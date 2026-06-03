فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد یک نفتکش خالی با پرچم بوتسوانا را که در مسیر جزیره خارک در خلیج در حرکت بود، با هدف قرار دادن اتاق موتور آن متوقف کرده است.

سنتکام: نفتکش در حال حرکت به سوی ایران را متوقف کردیم فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد یک نفتکش خالی با پرچم بوتسوانا را که در مسیر جزیره خارک در خلیج در حرکت بود، با هدف قرار دادن اتاق موتور آن متوقف کرده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد یک نفتکش خالی که در خلیج به سمت یکی از بنادر ایران در حرکت بود، توسط نیروهای آمریکایی متوقف و از ادامه مسیر بازداشته شد.

سنتکام در این بیانیه‌ اعلام کرد که نفتکش «M/T Lexie» با پرچم بوتسوانا در آبهای بین‌المللی و در مسیر جزیره خارک در خلیج هدف اقدامات موسوم به «تدابیر محاصره‌ای» قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است که خدمه این نفتکش از اجرای دستورات نیروهای آمریکایی خودداری کرده و هشدارهای صادرشده را نادیده گرفته‌اند.

سنتکام همچنین مدعی شد که با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی، این نفتکش از حرکت بازمانده و از رسیدن آن به ایران جلوگیری شده است.

در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره سرنوشت خدمه کشتی یا خسارات احتمالی ناشی از این اقدام منتشر نشده است.