سنتکام ادعای حمله موشکی ایران به ناوچه آمریکایی را رد کرد

استانبول/خبرگزاری آنادولو

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، ادعاهای مربوط به حمله موشکی ایران به یک ناوچه جنگی آمریکا را رد کرد و آن را «بی‌اساس» دانست.

سنتکام اعلام کرد: «هیچ‌یک از شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف قرار نگرفته‌اند. نیروهای آمریکایی از پروژه آزادی حمایت می‌کنند و محاصره دریایی اعمال‌شده علیه بنادر ایران را ادامه می‌دهند».

این در حالی است که خبرگزاری فارس پیش‌تر گزارش داده بود ایران یک شناور متعلق به نیروی دریایی آمریکا را که در حال عبور از تنگه هرمز و در نزدیکی جزیره جاسک موجب اختلال در ترافیک دریایی شده بود، با 2 موشک هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، این شناور پس از اصابت، قادر به ادامه مسیر نبوده و مجبور به ترک منطقه شده است.

همچنین حسین محبی، سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران، پیش‌تر اعلام کرده بود شناورهایی که در تنگه هرمز قوانین را نقض کنند، با استفاده از قدرت متوقف خواهند شد.

سنتکام پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که در چارچوب «پروژه آزادی» با هدف تامین عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز، با مشارکت 15 هزار نیروی نظامی از این طرح حمایت خواهد کرد.