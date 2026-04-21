حجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در ایران با حضور در استانداری تهران، کشته‌شدن شهروندان ایرانی در حملات آمریکا و اسرائیل را تسلیت گفت.

سفیر ترکیه در ایران با حضور در استانداری تهران یاد کشته‌شدگان حملات آمریکا/اسرائیل را گرامی‌داشت حجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در ایران با حضور در استانداری تهران، کشته‌شدن شهروندان ایرانی در حملات آمریکا و اسرائیل را تسلیت گفت.

تهران/ خبرگزاری آنادولو



حجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در ایران با محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در استانداری، دیدار و مراتب تسلیت خود را بابت کشته‌شدگان حملات آمریکا و اسرائیل ابراز کرد.



کرلانگیچ به نمایندگی از مردم ترکیه، مراتب تسلیت خود را ابراز و تأکید کرد: ترکیه دارای پیشینه تاریخی عمیقی با ایران است و دو کشور از نظر فرهنگی و مذهبی ارزش‌های مشترکی دارند.

او ابراز امیدواری کرد که این حملات به طور کامل متوقف شود.

معتمدیان نیز با اشاره به موضع آنکارا در طول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، از ترکیه تشکر کرد.

او با تأکید بر روابط تاریخی، فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور، اظهار داشت که اراده قوی در تهران و آنکارا برای رسیدن به حجم تجارت 30 میلیارد دلاری وجود دارد و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مصمم به دستیابی به این هدف هستند.

