21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
تهران/ خبرگزاری آنادولو
حجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در ایران با محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در استانداری، دیدار و مراتب تسلیت خود را بابت کشتهشدگان حملات آمریکا و اسرائیل ابراز کرد.
کرلانگیچ به نمایندگی از مردم ترکیه، مراتب تسلیت خود را ابراز و تأکید کرد: ترکیه دارای پیشینه تاریخی عمیقی با ایران است و دو کشور از نظر فرهنگی و مذهبی ارزشهای مشترکی دارند.
او ابراز امیدواری کرد که این حملات به طور کامل متوقف شود.
معتمدیان نیز با اشاره به موضع آنکارا در طول حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، از ترکیه تشکر کرد.
او با تأکید بر روابط تاریخی، فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور، اظهار داشت که اراده قوی در تهران و آنکارا برای رسیدن به حجم تجارت 30 میلیارد دلاری وجود دارد و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مصمم به دستیابی به این هدف هستند.