سفر رئیس بانک مرکزی ایران به مسکو

Nazenin Alp
16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی ایران صبح امروز در رأس هیئتی راهی مسکو شد تا درباره توسعه همکاریهای پولی و بانکی میان ایران و روسیه با مقامهای این کشور گفتوگو کند.
به گزارش رسانههای ایران، این سفر با هدف گسترش همکاریهای مالی و تقویت تعاملات بانکی میان دو کشور انجام میشود.
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، طرفین در جریان این دیدارها راهکارهای تسهیل مبادلات پولی، تقویت همکاری میان بانکهای مرکزی و ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی و تجاری را بررسی خواهند کرد.