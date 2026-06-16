سفر رئیس بانک مرکزی ایران به مسکو

استانبول/خبرگزاری آنادولو

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران صبح امروز در رأس هیئتی راهی مسکو شد تا درباره توسعه همکاری‌های پولی و بانکی میان ایران و روسیه با مقام‌های این کشور گفت‌وگو کند.

به گزارش رسانه‌های ایران، این سفر با هدف گسترش همکاری‌های مالی و تقویت تعاملات بانکی میان دو کشور انجام می‌شود.



بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، طرفین در جریان این دیدارها راهکارهای تسهیل مبادلات پولی، تقویت همکاری میان بانک‌های مرکزی و ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی و تجاری را بررسی خواهند کرد.