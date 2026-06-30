Nazenin Alp
30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سیدمجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در گفتوگوی تلفنی با معاون نخستوزیر و وزیر دولت در امور دفاع قطر، از نقش دولت قطر در مذاکرات منجر به آتشبس قدردانی کرد و در عین حال مدعی شد که طرف مقابل در مدت اجرای آتشبس، در چندین مورد تعهدات خود را نقض کرده است.
به گزارش رسانه های ایران، وی با تأکید بر اعتماد ایران به کشورهای مسلمان و همسایه، بهویژه قطر، اظهار داشت که ایران در صورت هرگونه نقض مفاد آتشبس، «اقدام و واکنش متناسب و لازم» را انجام خواهد داد.
وی درباره تنگه هرمز نیز گفت که این آبراه نباید مورد سوءاستفاده کشورهای فرامنطقهای قرار گیرد و حضور نیروهای خارجی را موجب افزایش بیاعتمادی و ناامنی در منطقه دانست.
سرپرست وزارت دفاع ایران همچنین با اشاره به وضعیت منطقه، حمایت آمریکا از اسرائیل را عامل تداوم بحرانها توصیف و بر ضرورت تصمیمگیری کشورهای منطقه درباره امنیت خلیج تأکید کرد.