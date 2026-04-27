سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ایران: شرایط تنگه هرمز به وضعیت گذشته باز نخواهد گشت سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تاکید کرد شرایط تنگه هرمز به وضعیت گذشته باز نخواهد گشت و آمریکا ناچار به پذیرش شروط ایران خواهد بود.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران ابراز داشت: در صورت ورود ایران به مذاکرات، آمریکا ناچار به پذیرش شروط جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. شرایط تنگه هرمز به وضعیت گذشته باز نخواهد گشت و این موضوع یک واقعیت قطعی برای ایران است. اگر آمریکا رویکردی عقلانی اتخاذ کند، گزینه‌ای جز پذیرش این شرایط نخواهد داشت و این شروط شامل به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران، پرداخت خسارت‌ها و پذیرش نقش ایران در مدیریت تنگه هرمز است.

به گزاش «ایرنا»، رضایی با اشاره به تحولات مربوط به تنگه هرمز گفت: آمریکا از سوی کشورهای منطقه و خریداران نفت تحت فشار قرار دارد، زیرا این کشورها واشنگتن را مسئول ایجاد شرایطی می‌دانند که به اختلال در تردد و صادرات نفت از این گذرگاه راهبردی منجر شده است.

وی افزود :کشورهای مختلف از آمریکا می‌خواهند زمینه باز ماندن تنگه هرمز و استمرار صادرات نفت از این مسیر را فراهم کند.

رضایی همچنین اظهار کرد نمایندگان مجلس در حال تدوین قانون برای مدیریت تنگه هرمز هستند و بر اساس آن، دولت و نیروهای مسلح موظف به مدیریت این منطقه و دریافت عوارض تردد خواهند بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره مذاکرات اذعان داشت: ایران در صورت ورود به گفت‌وگوها به‌دنبال امتیازدهی نیست و هدف، پذیرش شرایط ایران از سوی طرف مقابل است.

