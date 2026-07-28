استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا امروز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده‌ در تنگه هرمز از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران، گفت: رئیس‌جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی، به‌دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیده‌اند را، از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران، پرداخت خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: ضمن هشدار به رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی، به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال کنند و از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می‌داریم، از این به بعد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اجازه تردد به هیچ‌یک از شناورهای آن‌ها از تنگه هرمز را نخواهند داد.