Narges Rezaie
16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا به آمریکا هشدار داد: زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت در منطقه باقیمانده را میزنیم.
ذوالفقاری در ادامه تاکید کرد تحت هیچ شرایطی و به هیچوجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقهای، اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمیدهیم. این، خط قرمز شکستناپذیر ایران است.
وی افزود: «در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیسجمهورِ از تهی سرشارِ آمریکا، مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده -یعنی تمامی زیرساختها در منطقه- زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد؛ آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتهاند.»