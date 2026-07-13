Sarah Aşkar
13 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا هشدار داد: به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی دهیم و نخواهیم داد.
به گزارش رسانههای ایران، او اظهار داشت: ماجراجوییها و شرارتهای مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بینالمللی و عبور و مرور کشتیهای نفتکش و تجاری را بهطور جدی به مخاطره انداخته است و متأسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده، خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه، افزایش یابد.
ذوالفقاری افزود: ایران با هرگونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتیهای تجاری و نفتکش خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد میکند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین گفت: مسئولیت همه ناامنیها و گسترش جنگ در منطقه، متوجه آمریکا و کشورهایی است که با ارتش جنایتکار آن کشور، همکاری میکنند.