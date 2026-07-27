سخنگوی سپاه پاسداران ایران با اشاره به عملیات «نصر 2» اعلام کرد در صورت ادامه این عملیات، امکان گسترش دامنه جغرافیایی آن وجود دارد.

سخنگوی سپاه پاسداران: در صورت ادامه عملیات «نصر 2» امکان گسترش جغرافیای عملیات وجود دارد سخنگوی سپاه پاسداران ایران با اشاره به عملیات «نصر 2» اعلام کرد در صورت ادامه این عملیات، امکان گسترش دامنه جغرافیایی آن وجود دارد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در صورت ادامه عملیات «نصر 2»، امکان گسترش جغرافیای عملیات وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری (تسنیم)، وی با اشاره به اظهارات آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر سابق ایران گفت: «فرمودند اگر آمریکا جنگی را آغاز کند، آن جنگ، جنگی منطقه‌ای خواهد بود و همین‌گونه نیز شد. اما این منطقه از نظر جغرافیایی بسیار گسترده است و از لحاظ گره‌های راهبردی و استراتژیک نیز عمق زیادی دارد».

محبی افزود: «ما جغرافیای عملیات را گام‌به‌گام گسترش می‌دهیم و گره‌های راهبردی و استراتژیک را در چارچوب این عملیات هدف قرار می‌دهیم».

سخنگوی سپاه پاسداران همچنین اظهار داشت: «در عملیات نصر 2، پایگاه التنف در سوریه که عمق راهبردی آمریکا محسوب می‌شود، هدف قرار گرفت و اگر عملیات ادامه یابد، ظرفیت گسترش دامنه جغرافیایی آن نیز وجود خواهد داشت».