استانبول/ خبرگزاری آنادولو

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران طی نشست خبری خود با خبرنگاران گفت که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور این کشور، دستور بازگشایی اینترنت را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده است.

به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، مهاجرانی در اینباره تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های اینترنت و همچنین پایبندی آقای پزشکیان و دولت ایشان به قانون اساسی، حقوق مردم و جلوگیری از هرگونه ناعدالتی و تبعیض، ستادی با دستور ایشان و به ریاست آقای دکتر عارف با عنوان ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی تشکیل شد.

وی افزود: این ستاد در جلسات مکرری که برگزار کرد، دیروز به این جمع‌بندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام شود و ابلاغ رئیس‌جمهور نیز به وزارت ارتباطات صورت گرفته است. امیدواریم که ظرف روزهای آینده، ان‌شاءالله، بتوانیم هرچه سریع‌تر این حقوق حق مردم را به آنان بازگردانیم.

