Nazenin Alp
29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش ایران درباره نحوه تامین امنیت در تنگه هرمز اعلام کرد: «در حوزه دریایی، یک تقسیم مأموریت مشخص و هماهنگ میان نیروهای مسلح برقرار است؛ بهگونهای که سپاه پاسداران غرب تنگه هرمز را در واقع امنیتش را بر عهده دارند و نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در شرق تنگه بهصورت هماهنگ این تنگه را کنترل میکنند».
وی افزود: «این همکاری محدود به تنگه هرمز نیست و در سایر حوزهها نیز بهصورت کامل برقرار است. این هماهنگی و همافزایی در تنگه هرمز هم وجود دارد و در همه عرصهها، در هوافضا و در بحث پدافند نیز برقرار است».
سخنگوی ارتش ایران در ادامه با اشاره به ساختار فرماندهی پدافند هوایی این کشور تصریح کرد: «اساساً نیروهای پدافند هوایی، چه در سپاه و چه در ارتش، تحت کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند کشور هستند».