سخنگوی ارتش ایران با اشاره به سناریوهای احتمالی آمریکا، از جمله خروج از جنگ، انجام عملیات هوایی گسترده و عملیات زمینی، تاکید کرد نیروهای مسلح ایران برای تمامی گزینه‌های محتمل آمادگی لازم را کسب کرده‌اند.

سخنگوی ارتش ایران: برای همه سناریوهای احتمالی آمریکا آمادگی کامل داریم سخنگوی ارتش ایران با اشاره به سناریوهای احتمالی آمریکا، از جمله خروج از جنگ، انجام عملیات هوایی گسترده و عملیات زمینی، تاکید کرد نیروهای مسلح ایران برای تمامی گزینه‌های محتمل آمادگی لازم را کسب کرده‌اند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش ایران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با تشریح سناریوهای احتمالی پیش روی آمریکا، اعلام کرد: «یکی از راهبردهای آمریکا می‌تواند راهبرد خروج از جنگ باشد البته اگر اسرائیل اجازه بدهد. یکی دیگر از راهبردهای آمریکا ممکن است تحت فشار رژیم صهیونیستی انجام یک عملیات هوایی گسترده باشد. این سناریو را نیز روی میز قرار دادیم و بررسی کردیم».

اکرمی‌نیا همچنین عملیات زمینی را از دیگر گزینه‌های احتمالی آمریکا عنوان کرده و گفت: در صورت وقوع چنین سناریویی، سطح آسیب‌پذیری نیروهای آمریکایی به‌طور قطع افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه نحوه رفتار آینده آمریکا هنوز مشخص نیست، اظهار داشت: برای هر یک از این گزینه‌ها و سناریوهای احتمالی، آمادگی لازم را کسب کرده‌ایم.

سخنگوی ارتش ایران با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه حملات آمریکا، اعلام کرد در صورت پافشاری واشنگتن بر تداوم جنگ، به‌ویژه حملات هوایی، دامنه درگیری‌ها بیش از پیش گسترش خواهد یافت و نیروهای مسلح ایران از راهبردهای جدیدی استفاده خواهند کرد که بر روند و نتایج جنگ تأثیرگذار خواهد بود.