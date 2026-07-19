Nazenin Alp
19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سازمان انرژی اتمی ایران با انتشار بیانیهای، حمله آمریکا به سایت در حال ساخت نیروگاه هستهای دارخوین را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که این حمله بامداد یکشنبه 28 تیر 1405 حدود ساعت 03:39 به وقت محلی انجام شده و سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین هدف چند پرتابه قرار گرفته است.
سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد این تأسیسات بهطور کامل تحت نظارت و پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی و در چارچوب موافقتنامه جامع پادمان ایران و آژانس قرار دارد و فعالیتهای آن صلحآمیز و قانونی است.
در این بیانیه تأکید شده است که حمله به تأسیسات هستهای تحت پادمان، نقض قوانین بینالمللی محسوب میشود و با قطعنامههای 444 و 533 کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز مغایرت دارد.
سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواست این حمله را محکوم کرده و به وظایف خود بر اساس اساسنامه آژانس عمل کند.
در ادامه این بیانیه از کشورهای جهان نیز خواسته شده است این اقدام را محکوم کرده و موضع خود را در مخالفت با اقداماتی که به گفته این سازمان صلح و امنیت بینالمللی را به خطر میاندازد، اعلام کنند.
سازمان انرژی اتمی ایران در پایان تأکید کرد که این حمله خللی در ادامه فعالیتها و برنامههای صنعت هستهای کشور ایجاد نخواهد کرد و روند اجرای پروژههای هستهای ادامه مییابد.