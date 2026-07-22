سخنگوی وزارت کشور ایرام با تأکید بر تداوم روند دیپلماسی، اعلام کرد که تبادل پیام‌ها و تلاش‌های میانجی‌گرانه همچنان ادامه دارد.

زینی‌وند: دیپلماسی هرگز تعطیل نیست؛ تبادل پیام‌ها و میانجی‌گری‌ها ادامه دارد سخنگوی وزارت کشور ایرام با تأکید بر تداوم روند دیپلماسی، اعلام کرد که تبادل پیام‌ها و تلاش‌های میانجی‌گرانه همچنان ادامه دارد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور ایران در نشست خبری با بیان اینکه «دیپلماسی هرگز تعطیل نیست»، اظهار داشت: در حال حاضر تبادل پیام‌ها و میانجی‌گری‌ها ادامه دارد و ممکن است در آینده نیز افراد یا طرف‌های جدیدی وارد این روند شوند.

به گزارش رسانه‌های ایران، زینی‌وند با اشاره به روند مذاکرات و تحولات دیپلماتیک گفت: جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود پایبند است و همان‌گونه که در توافق‌های گذشته نیز بر تصمیمات خود ایستادگی کرده، اکنون نیز بر اعتبار امضای خود تأکید دارد.

وی افزود: بدعهدی طرف مقابل نباید به تصمیمات مسئولان، نظام یا نیروهای نظامی نسبت داده شود، زیرا تصمیم‌گیری‌ها در کشور بر اساس چارچوب‌های مشخص و قانونی انجام می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور ایران همچنین تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران دارای تیم مذاکره‌کننده مشخصی است و باید با اطمینان به این تیم اعتماد کرد.