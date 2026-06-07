عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران اعلام کرد در حال حاضر از هر کشتی عبوری از تنگه هرمز به‌طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می‌شود و بخشی از این مبالغ طبق قانون به خزانه واریز و در محل‌های تعیین‌شده هزینه می‌شود.

زنگنه: از هر کشتی عبوری از تنگه هرمز 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می‌شود عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران اعلام کرد در حال حاضر از هر کشتی عبوری از تنگه هرمز به‌طور میانگین بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می‌شود و بخشی از این مبالغ طبق قانون به خزانه واریز و در محل‌های تعیین‌شده هزینه می‌شود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از دریافت مبالغی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داد و گفت: به‌طور میانگین از هر کشتی بین 1.5 تا 2 میلیون دلار دریافت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری «فارس»، زنگنه با اشاره به سازوکارهای مالی مرتبط با تردد در تنگه هرمز اظهار داشت: این مبالغ طبق قانون به خزانه واریز شده و در چارچوب مصوبات بودجه‌ای هزینه می‌شود.

وی افزود: بخشی از این پرداخت‌ها به‌صورت نقدی انجام نمی‌شود و در برخی موارد به شکل تهاتر، کالا یا رمزارز تتر تسویه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد کشتی‌ها به‌جای پرداخت نقدی، کالا یا خدمات ارائه می‌کنند.

در همین حال، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس ایران نیز پیش‌تر از تدوین طرح مدیریت تنگه هرمز در 12 بند خبر داده و گفته بود سازوکاری برای ساماندهی عبور و مرور در این مسیر راهبردی در حال اجراست.

بر اساس گزارش‌ها، مجموعه‌ای با همکاری وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی ایران برای اجرای این طرح تشکیل شده است.

در این میان، محسن هاشمی نیز در اظهاراتی درباره مدیریت هوشمند تنگه هرمز تاکید کرده که ایران باید از ظرفیت‌های موجود در این گذرگاه استراتژیک بهره‌برداری حداکثری داشته باشد و در عین حال توجه به مسیرهای جایگزین انتقال انرژی در منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.