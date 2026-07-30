زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر حوالی امیریه در شهرستان شاهرود، نزدیک مرز استان‌های سمنان و گلستان ایران، رخ داد.

زمین‌لرزه 4.5 ریشتری حوالی شاهرود ایران را لرزاند زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر حوالی امیریه در شهرستان شاهرود، نزدیک مرز استان‌های سمنان و گلستان ایران، رخ داد.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر ساعت 11:37 به وقت محلی ایران حوالی امیریه در شهرستان شاهرود، نزدیک مرز استان‌های سمنان و گلستان، به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق 9 کیلومتری زمین ثبت شده است.

طبق این گزارش، نزدیک‌ترین مناطق به کانون زلزله امیریه در فاصله 12 کیلومتری، بسطام در فاصله 17 کیلومتری و شهر شاهرود در فاصله 22 کیلومتری بوده‌اند.

همچنین کانون زمین‌لرزه 46 کیلومتر با گرگان و 162 کیلومتر با ساری فاصله داشته است.

مقام‌های محلی اعلام کرده‌اند بررسی خسارات احتمالی این زمین‌لرزه در حال انجام است.