Nazenin Alp
30 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
زمینلرزهای به بزرگی 4.5 ریشتر ساعت 11:37 به وقت محلی ایران حوالی امیریه در شهرستان شاهرود، نزدیک مرز استانهای سمنان و گلستان، به وقوع پیوست.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در عمق 9 کیلومتری زمین ثبت شده است.
طبق این گزارش، نزدیکترین مناطق به کانون زلزله امیریه در فاصله 12 کیلومتری، بسطام در فاصله 17 کیلومتری و شهر شاهرود در فاصله 22 کیلومتری بودهاند.
همچنین کانون زمینلرزه 46 کیلومتر با گرگان و 162 کیلومتر با ساری فاصله داشته است.
مقامهای محلی اعلام کردهاند بررسی خسارات احتمالی این زمینلرزه در حال انجام است.