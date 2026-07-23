Nazenin Alp
23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
زمینلرزهای به بزرگی 4.1 ریشتر ساعت 11:28:48 امروز، پنجشنبه 1 مرداد، حوالی بابامنیر در محدوده استان فارس و در مرز استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد رخ داد.
به گزارش رسانههای ایران، این زمینلرزه در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده و کانون آن در 18 کیلومتری بابامنیر، 28 کیلومتری باشت و 34 کیلومتری دوگنبدان قرار داشته است.
نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع این زمینلرزه نیز یاسوج در فاصله 80 کیلومتری و بوشهر در فاصله 133 کیلومتری اعلام شدهاند.
تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.