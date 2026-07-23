زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر ظهر امروز حوالی بابامنیر در مرز استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.

زمین‌لرزه 4.1 ریشتری مرز فارس و کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر ظهر امروز حوالی بابامنیر در مرز استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر ساعت 11:28:48 امروز، پنج‌شنبه 1 مرداد، حوالی بابامنیر در محدوده استان فارس و در مرز استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد رخ داد.

به گزارش رسانه‌های ایران، این زمین‌لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده و کانون آن در 18 کیلومتری بابامنیر، 28 کیلومتری باشت و 34 کیلومتری دوگنبدان قرار داشته است.

نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه نیز یاسوج در فاصله 80 کیلومتری و بوشهر در فاصله 133 کیلومتری اعلام شده‌اند.

تاکنون گزارشی از خسارت یا تلفات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.