زلزله 5 ریشتری در خوزستان

Nazenin Alp
19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد که زمینلرزهای به بزرگی 5 ریشتر در ساعت 05:55 بامداد روز یکشنبه 28 تیر، حوالی شهر سالند در استان خوزستان به ثبت رسید.
بر اساس این گزارش، این زمینلرزه در عمق 12 کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی 32.58 درجه عرض شمالی و 48.61 درجه طول شرقی رخ داده است.
کانون این زمینلرزه در 23 کیلومتری سالند، 27 کیلومتری اندیمشک و 29 کیلومتری دزفول در استان خوزستان قرار داشته است.
دقایقی پیش نیز یک پسلرزه 4 ریشتری در عمق 8 کیلومتری سالند در استان خوزستان رخ داد.