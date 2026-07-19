زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر بامداد امروز حوالی شهر سالند در استان خوزستان رخ داد.

زلزله 5 ریشتری در خوزستان زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر بامداد امروز حوالی شهر سالند در استان خوزستان رخ داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر در ساعت 05:55 بامداد روز یکشنبه 28 تیر، حوالی شهر سالند در استان خوزستان به ثبت رسید.

بر اساس این گزارش، این زمین‌لرزه در عمق 12 کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی 32.58 درجه عرض شمالی و 48.61 درجه طول شرقی رخ داده است.

کانون این زمین‌لرزه در 23 کیلومتری سالند، 27 کیلومتری اندیمشک و 29 کیلومتری دزفول در استان خوزستان قرار داشته است.

دقایقی پیش نیز یک پس‌لرزه 4 ریشتری در عمق 8 کیلومتری سالند در استان خوزستان رخ داد.