زارعی: مذاکرات اسلام‌آباد با اذن رهبر و در چارچوب مشخص انجام شد عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با تشریح جزئیات دیدار خود با قالیباف، اعلام کرد مذاکرات اسلام‌آباد بر اساس اذن مجتبی خامنه‌ای پیش رفته و تصمیم‌گیری نهایی در این حوزه با رهبری است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی جزئیات جدیدی از مذاکرات ایران در اسلام‌آباد منتشر کرد.

وی با اشاره به دیدار خود با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران تاکید کرد: «اساس مذاکرات با اذن رهبر انقلاب بوده و بدون اجازه ایشان، از نظر شرعی و قانونی هیچ مذاکره‌ای شکل نمی‌گیرد».

وی تصریح کرد: در این فرایند، محتوای مذاکرات نیز در چارچوب ابلاغی رهبر پیش رفته و در مواردی که طرف آمریکایی قصد ورود به موضوعات تخصصی هسته‌ای را داشته، به آنان اعلام شده که تیم مذاکره‌کننده برای ورود به این موضوعات اختیار ندارد و تصمیم‌گیری در این حوزه منحصرا با رهبر است.

زارعی همچنین گفت که پیش از ورود به اسلام‌آباد، شخصا از حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در ترکیب تیم مذاکره‌کننده جلوگیری کرده است.

او موضوع حزب‌الله و مردم لبنان را نیز از شروط مطرح‌شده برای ورود به مرحله آتش‌بس عنوان کرد.

