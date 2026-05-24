رقابت قالیباف، نقدعلی و سالاری برای ریاست مجلس ایران؛ انتخابات هیئت‌رئیسه فردا برگزار می‌شود یک نماینده مجلس ایران اعلام کرد محمدباقر قالیباف، محمدتقی نقدعلی و عثمان سالاری برای کرسی ریاست مجلس دوازدهم نامزد شده‌اند و انتخابات هیئت‌رئیسه اجلاسیه سوم فردا برگزار می‌شود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

علی‌اصغر نخعی‌راد، نماینده مشهد در مجلس ایران، اعلام کرد محمدباقر قالیباف، محمدتقی نقدعلی و عثمان سالاری برای تصدی کرسی ریاست مجلس شورای اسلامی نامزد شده‌اند.

به گزارش رسانه‌های ایران، نخعی‌راد ابراز داشت: انتخابات هیئت‌رئیسه اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم فردا دوشنبه 4 خرداد برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، تاکنون هفت نماینده نیز برای کرسی نواب رئیس مجلس اعلام کاندیداتوری کرده‌اند که از جمله آنان می‌توان به حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عبدالرضا مصری، علی نیکزاد، حمیدرضا حاجی‌بابایی، پیمان فلسفی، علیرضا منادی سفیدان و رضا جباری اشاره کرد.

همچنین در میان گزینه‌های مطرح برای دبیری هیئت‌رئیسه، نام چهره‌هایی چون صدیف بدری، سمیه رفیعی، محمد رشیدی، احمد نادری، زینب قیصری، احمدی‌سنگر، محمد بیات، مرتضی محمودی، مجتبی بخشی‌پور، روح‌الله متفکرآزاد، مجتبی یوسفی، عباس پاپی‌زاده، فتح‌الله توسلی، زهرا سعیدی، حاجی‌پور، مصطفی آرانی و فرشاد ابراهیم‌پور مطرح شده است.

برای سمت ناظران هیئت‌رئیسه نیز نام افرادی از جمله محمدقسیم عثمانی، بهنام سعیدی، علیرضا سلیمی، عباس گودرزی و سیدجلیل میرمحمدی مطرح شده است.