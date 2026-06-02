رضایی: از دیدگاه ایران لبنان در توافق نهایی با آمریکا باید مورد توجه قرار بگیرد

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران درباره جلسه امروز (۱۲ خرداد ماه) این کمیسیون به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین تحولات منطقه و اقدامات دستگاه دیپلماسی به ویژه در زمینه برقراری امنیت و آتش‌بس در لبنان ارائه و تاکید کرد که از دیدگاه این وزارتخانه، لبنان در توافق نهایی باید مورد توجه قرار بگیرد، لبنان بخش جدایی ناپذیر آتش‌بس است و بر ختم مخاصمه به ویژه در این کشور تاکید کرد.

به گزارش «ایرنا»، رضایی افزود: معاون سیاسی وزیر امور خارجه در ادامه گزارشی از تحولات میدانی در لبنان ارائه داد و مسئولان وزارت اطلاعات هم آخرین وضعیت امنیتی لبنان را تشریح کردند.

وی در ادامه با اشاره به نظرات و دیدگاه‌های اعضای کمیسیون که در این نشست مطرح شد، گفت که اعضای کمیسیون بر حمایت قاطع ایران از مقاومت اسلامی به ویژه در لبنان تاکید کردند.

رضایی همچنین خاطرنشان کرد: «بررسی و تصویب طرح اقدام راهبردی برای تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس در صحن علنی مجلس و قانونی شدن آن هم مورد تاکید نایب رئیس مجلس قرار گرفت.»