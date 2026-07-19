Nazenin Alp
19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، حدود ساعت 02:10 بامداد امروز آمریکا شهر حاجیآباد در استان هرمزگان، نزدیک تنگه هرمز را هدف حمله قرار داده است.
بر اساس این گزارش، در این حمله تا کنون هیچ موردی از جان باختن غیرنظامیان یا خسارت به واحدهای مسکونی و زیرساختهای تجاری اعلام نشده است.
استان هرمزگان که در ساحل تنگه هرمز قرار دارد، طی روزهای اخیر چندین بار هدف حملات آمریکا قرار گرفته است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز ساعاتی پیش از آغاز دور جدید حملات علیه ایران خبر داده بود.
پس از انتشار این بیانیه، گزارشهایی درباره حمله به شهر سیریک در استان هرمزگان نیز منتشر شد.