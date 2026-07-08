ربیعی در واکنش به اظهارات ترامپ: شما راهی به جز توافق با ایران ندارید

Narges Rezaie
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
علی ربیعی، دستیار امور اجتماعی رئیسجمهور ایران در واکنش به اظهارات امروز دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه «توافق با ایران برای من تمام شده است»، اعلام کرد: «شما راهی به جز توافق با ایران ندارید.»
ربیعی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس» نوشت: «تناقض در سخنان رئیسجمهور آمریکا، نشان از سردرگمی در فهم ایران دارد، ایران یک ملت واحد با تاریخی کهن منسجم در برابر دشمن خارجی است. جامعه ایران، با همه اختلافنظرها، نقدها و حتی اعتراضات خیابانی در برابر هرگونه تجاوز خصوصاً در برابر رژیم اسرائیل که بقایش در جنگ است موضعی قاطع دارد.»
وی در ادامه تصریح کرد: «فریب نخورید و خود را فریب ندهید! رژیم اسرائیل و رسانههای فارسیزبانِ وابسته، تصویر جعلی به شما فروختند. ما چندین ایران نداریم؛ «ایران واقعی» همین است که این روزها دیدید. شما راهی به جز توافق با ایران ندارید. تهدید نکنید و احترام بگذارید.»
گفتنی است دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا امروز طی نشست خبری مشترک با مارک روته، دبیرکل ناتو پیش از آغاز سیوششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، درباره توافق با ایران گفت: توافق با ایران برای من تمام شده است. دیگر نمیخواهم با آنها توافق کنم.