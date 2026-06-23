همزمان با سفر هیئت ایرانی به عمان، گفت‌وگوها با حضور مقامات دو کشور درباره ترتیبات جدید مدیریت تنگه هرمز آغاز شد.

رایزنی ایران و عمان درباره مدیریت جدید تنگه هرمز همزمان با ادامه مذاکرات فنی در سوئیس همزمان با سفر هیئت ایرانی به عمان، گفت‌وگوها با حضور مقامات دو کشور درباره ترتیبات جدید مدیریت تنگه هرمز آغاز شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

جلسات تثبیت مدیریت جدید تنگه هرمز با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و سلطان عمان آغاز شد؛ همزمان مذاکرات هیئت فنی ایران و آمریکا نیز در سوئیس ادامه دارد.

بر اساس گزارش صداوسیمای ایران، هیئت مذاکره‌کننده ایران بلافاصله پس از پایان مذاکرات سوئیس وارد عمان شده و در مسقط گفت‌وگوها درباره ترتیبات جدید مربوط به تنگه هرمز را آغاز کرده است.

این مذاکرات با حضور وزیر امور خارجه عمان تا پاسی از شب دوشنبه ادامه داشته و محور اصلی آن بررسی سازوکارهای عبور و مرور دریایی و تثبیت مدیریت جدید این گذرگاه راهبردی عنوان شده است.

همزمان، هیئت ایرانی در دیدار با سلطان عمان نیز موضوع تنگه هرمز و شرایط جدید حاکم بر این آبراه را مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش تأکید شد که هیئت ایرانی بر عدم بازگشت شرایط تنگه هرمز به وضعیت پیش از تحولات اخیر تأکید داشته و ترتیبات جدید در این زمینه در حال بررسی است.

در کنار این تحولات، کمیته‌های تخصصی به ریاست کاظم غریب‌آبادی نیز در سوئیس در حال بررسی اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، از جمله موضوع دارایی‌ها، فروش نفت و تعهدات طرفین هستند.

بر اساس این گزارش، ایران بر ورود سریع توافقات به مرحله اجرا و سنجش میزان پایبندی طرف مقابل تأکید دارد.

همچنین اعلام شده که مدیریت تنگه هرمز به صورت مشترک میان ایران و عمان دنبال خواهد شد و در عین حال تردد ایمن کشتی‌ها مطابق قوانین و استانداردهای بین‌المللی ادامه می‌یابد.