مدافع تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی برابر نیوزیلند و کسب عنوان بهترین بازیکن مسابقه، با اشاره به شرایط ایرانیان در نقاط مختلف جهان گفت مسائل مربوط به ایرانیان، به خود آنها مربوط است.

رامین رضاییان: مشکلات ایرانیان به خود ما مربوط است مدافع تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی برابر نیوزیلند و کسب عنوان بهترین بازیکن مسابقه، با اشاره به شرایط ایرانیان در نقاط مختلف جهان گفت مسائل مربوط به ایرانیان، به خود آنها مربوط است.

لس‌آنجلس/خبرگزاری آنادولو

رامین رضاییان، مدافع تیم ملی فوتبال ایران که پس از تساوی 2 بر 2 برابر نیوزیلند در نخستین دیدار گروه G جام جهانی 2026 به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

رضاییان پس از پایان مسابقه در نشست خبری که در جایزه بهترین بازیکن مسابقه، از میزبانی مکزیک قدردانی کرد و گفت: «اگر مشکلی بین ما وجود دارد، این مسئله به خودمان مربوط است و به شما ارتباطی ندارد. ما خودمان آن را حل می‌کنیم، نگران نباشید».

وی افزود: «از مردم مکزیک که در آنجا اردو برگزار می‌کنیم بسیار تشکر می‌کنم. آنها بسیار مهربان هستند و رفتار بسیار خوبی با ما دارند. اکنون دوباره به مکزیک بازخواهیم گشت. امروز خوشحال نیستیم، زیرا شایسته پیروزی بودیم. اما فوتبال همین است و گاهی نتیجه مطابق خواسته شما رقم نمی‌خورد. از هم‌تیمی‌هایم تشکر می‌کنم. مردم ایران شایسته بیش از این هستند. اکنون باید بیشتر تلاش کنیم و روی بازی بعدی تمرکز داشته باشیم».

وی در پاسخ به پرسشی درباره شادی گل خود که پس از گلزنی با پوشاندن صورتش با پیراهن همراه بود، اظهار داشت: «این یک شادی گل ویژه است. نمی‌خواهم اتفاقاتی را که در دنیا رخ می‌دهد ببینم. این موضوع تا حدی سیاسی است و تمایلی ندارم درباره آن زیاد صحبت کنم. ما اینجا هستیم تا درباره فوتبال صحبت کنیم. مردم ایران فوق‌العاده هستند. اگر در هر نقطه‌ای از جهان مشکلی برای ایرانیان وجود داشته باشد، این موضوع به ما مربوط است، نه به شما».