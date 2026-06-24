رئیس مجلس ایران به منظور مشارکت و سخنرانی در بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به باکو رفت.

رئیس مجلس ایران به باکو رفت رئیس مجلس ایران به منظور مشارکت و سخنرانی در بیستمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به باکو رفت.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، صبح امروز به منظور مشارکت و ایراد سخنرانی در بیستمین اجلاس کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان رفت.

رئیس مجلس ایران در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی حیدر علی‌اف، مورد استقبال موسی قاسم لی نایب رئیس مجلس ملی آذربایجان، آذر امیر اصلان‌اف رئیس کمیته سیاست اقتصادی و صنایع مجلس ملی آذربایجان و جوانشیر پاشازاده عضو گروه دوستی پارلمانی ایران در مجلس ملی آذربایجان و مجتبی دمیرچی‌لو، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان قرار گرفت.

قالیباف پیش از ترک تهران در جمع خبرنگاران، اجلاس باکو را فرصتی برای تبیین تحولات منطقه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران دانست و اظهار داشت: «بعد از جنگ رمضان مشخص شد نیروهای خارجی که از هزاران کیلومتر دورتر به منطقه آمده‌اند، نه تنها قادر به برقراری امنیت نیستند، بلکه خود از عوامل اصلی ناامنی به شمار می‌روند».

وی افزود: «باید از این نگاه و تجربه جدید برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد امنیت پایدار توسط کشورهای منطقه بهره گرفت».

رئیس مجلس ایران قرار است در جریان این اجلاس علاوه بر سخنرانی، با رؤسا و هیئت‌های پارلمانی کشورهای اسلامی نیز دیدار و درباره مسائل منطقه‌ای و همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه گفت‌وگو کند.