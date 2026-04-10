رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران درگذشت

10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران که پیشتر در حملات اسرائیل و آمریکا مجروح شده بود، جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، خرازی بر اثر جراحات وارده، بامداد امروز جمعه جان خود را از دست داده است.
کمال خرازی، روز چهارشنبه هفته گذشته (12 فروردین) براثر حملات هوایی به خانهاش مجروح شده بود.
او سوابقی چون مشاور عالی رهبری، وزیر امور خارجه، رئیس مرکز علوم شناختی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران را در کارنامه سیاسی خود داشته است.