21 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دیدار و گفتوگوی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و رئیس هیئت مذاکرهکننده این کشور در هتل بورگناشتوک سوئیس با محور پیگیری اجرای مفاد تفاهم ایران و آمریکا برگزار شد.
در این نشست، طرفین بر اجرای بندهای کلیدی تفاهم از جمله بند 1 و 11 درباره توقف درگیریها در تمامی جبههها بهویژه لبنان و همچنین آزادسازی 12 میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران تأکید کردند.
همچنین ماده 6 این تفاهمنامه درباره جذب 300 میلیارد دلار سرمایهگذاری برای بازسازی و توسعه نیز از محورهای مورد بحث در این گفتوگو عنوان شده است.
گفتنی است، هیئت اعزامی ایران برای گفتوگوهای فنی با آمریکا شامگاه شنبه در حالی وارد سوئیس شد که ریاست این هیئت را محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران بر عهده دارد و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، علی باقری کنی معاون بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، حمید بورد معاون وزیر نفت و رئیس شرکت ملی نفت ایران، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه و اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه از دیگر اعضای آن هستند.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که در چارچوب گفتوگوهای فنی با آمریکا درباره «تفاهم اسلامآباد» به همراه هیئتی به سوئیس سفر کرده، در شهر بورگناشتوک با ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس، دیدار کرد.