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21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران در دومین جلسه کاری خود در اسلامآباد با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان دیدار کرد.
به گزارش «ایرنا»، مومنی در اولین جلسه کاری خود با فیلد مارشال سید عاصم منیر، فرمانده ارتش و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان دیدار کرده بود و قرار است تا ساعاتی دیگر با سناتور سید محسن رضا نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز دیدار کند.
بر این اساس، وزیر کشور ایران صبح امروز با حضور در نمای تاریخی در شهر اسلامآباد به شهدا و بنیانگذاران پاکستان ادای احترام کرد.