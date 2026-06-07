دیدار وزیر خارجه ایران و وزیر کشور پاکستان در تهران

Nazenin Alp
07 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در دیدار با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، درباره مهمترین موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات و ابتکارات دیپلماتیک در مسیر گفتوگوهای ایران و آمریکا رایزنی کرد.
به گزارش (ایرنا)، وزیر کشور پاکستان که به منظور ادامه روند میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا به تهران سفر کرده، امروز با عراقچی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف ضمن بررسی تازهترین تحولات دیپلماتیک در مسیر گفتوگوهای ایران و آمریکا، درباره آخرین وضعیت تحولات منطقه نیز تبادل نظر کردند.
وزیر کشور پاکستان شب گذشته وارد تهران شده و در بدو ورود مورد استقبال اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران قرار گرفت. وی در روزهای اخیر نیز چندین دیدار و گفتوگو با مقامات ایرانی داشته و قرار است با دیگر مسئولان نیز رایزنی کند.
محسن نقوی در اظهاراتی اعلام کرده که برای تحویل یک پیام ویژه از سوی مقامات عالی پاکستان به ایران به تهران سفر کرده است.
نقوی با اشاره به پیام مهمی که برای تحویل آن وارد ایران شده، اظهار داشت: «من اینجا هستم تا نامه ویژهای را از سوی فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر، فرمانده ستاد ارتش پاکستان و نخستوزیر شهباز شریف درباره شرایط فعلی به آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر ایران، تحویل دهم. فکر میکنم این پیام، پیام مهمی باشد. امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و به پایان برسد».