دیدار وزیر خارجه ایران با فرمانده ارتش پاکستان

استانبول/خبرگزاری آنادولو

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که به اسلام آباد سفر کرده با مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.

به گزارش رسانه های ایران، عراقچی و منیر در اسلام آباد پایتخت پاکستان دیدار کرده اند. جزئیات بیشتری از محتوای دیدار وزیر امور خارجه ایران فرمانده پاکستان منتشر نشده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر از سفر عراقچی به پاکستان، عمان و روسیه به منظور رایزنی درباره جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران، خبر داده بود.

خبرگزاری صدای و سیمای ایران نیز گزارش داد که «عراقچی در جریان دیدار با عاصم منیر، پاسخ تهران به پیشنهادات او را منتقل می‌کند. پاسخی که عراقچی به طرف پاکستانی منتقل خواهد کرد، جامع است و تمام ملاحظات تهران را در نظر می‌گیرد».