29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
میریانا اسپولیاریک ایگر، رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ که روز سه شنبه در راس هیئتی با استقبال رسمی مسئولان شهرستان آستارا وارد ایران شد، با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش رسانههای ایران، طرفین در این نشست، دو طرف به بررسی مسائل انسانی و همکاریهای مشترک در زمینه کمکهای بشردوستانه پرداختند.
رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ، بر آمادگی این نهاد برای تقویت همکاریها با ایران و ضرورت اهتمام همه کشورها برای ارتقای پایبندی به قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی مدنظر صلیب سرخ جهانی از جمله از طریق سازمان هلال احمر ایران تاکید دارد.
ایگر قرار است در سفر دو روزه در ایران، پس از بازدید از مراکز درمانی، بیمارستانها و مکانهایی که در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده با مسئولان ایران در خصوص همکاری و همیاری دیدار و گفتوگو کند.
یریانا اسپولیاریک ایگر،همچنین با حضور در جمعیت هلال احمر ایران، با پیرحسین کولیوند نیز دیدار و گفتوگو کرد.