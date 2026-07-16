معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران گفت که دولت اخذ هزینه جبران خسارت‌های زیست‌محیطی از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز را در قالب نظام‌نامه تدوین کرده که پس از بررسی، برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود.

دولت ایران نظام‌نامه‌ اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز را تدوین کرد معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران گفت که دولت اخذ هزینه جبران خسارت‌های زیست‌محیطی از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز را در قالب نظام‌نامه تدوین کرده که پس از بررسی، برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌ زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران اعلام کرد: «در جریان جنگ 40 روزه به عنوان مثال حدود 240 کیلومتر از سواحل استان هرمزگان به مواد نفتی آلوده شد و جزایر جنوب ایران از جمله لاوان که یکی از زیباترین و ارزشمندترین زیستگاه‌های جزیره‌ای کشور است، با آلودگی شدید نفتی روبه‌رو شد.»

لاهیجان‌زاده در گفت‌وگو با «ایرنا»، اظهار داشت: در نقاطی که کشتی‌ها هدف حمله قرار گرفتند، همکاران سازمان حفاظت محیط‌زیست در استان‌های بوشهر و هرمزگان تا حد امکان در محل حاضر شدند و مستندسازی خسارت‌ها را انجام دادند.

وی در ادامه تصریح کرد که دولت ایران اخذ هزینه جبران خسارت‌های زیست‌محیطی از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز را در قالب نظام‌نامه تدوین کرده که پس از بررسی، برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.

لاهیجان‌زاده گفت: «بنا بر تصمیم دولت، هزینه جبران خسارت‌های زیست‌محیطی وارده به خلیج فارس و دریای عمان از محل خدمات ارائه شده به کشتی‌های عبوری تنگه هرمز دریافت خواهد شد.»