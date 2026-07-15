دولت ایران: در حملات اخیر آمریکا به جنوب کشور، بیش از 30 غیرنظامی جان باختند

Ümit Şamiz
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران با انتشار مطلبی در شبکه های اجتماعی، گفت که در حملات اخیر آمریکا به جنوب این کشور، بیش از 30 شهروند ایرانی جان باخته اند.
مهاجرانی در اینباره نوشت: در حملات روزهای اخیر به جنوب کشور، بیش از 30 تن از شهروندان غیرنظامی جان خود را از دست دادند. ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای داغدار، یاد جانباختگان را گرامی میداریم. دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.
گفتنی است، درپی اختلاف نظر ایران و آمریکا در اجرای مفاد تفاهم نامه اسلام آباد و هدف قرار گرفتن چندین کشتی تجاری توسط سپاه پاسداران ایران در تنگه هرمز، حملات ارتش آمریکا به جنوب ایران طی روزهای اخیر از سر گرفته شده است.