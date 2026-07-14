در پی گزارش «نیویورک تایمز» که ادعا می‌کند سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل با محمود احمدی‌نژاد ارتباط برقرار کرده‌اند و او در حصر خانگی است، دفتر رئیس‌جمهور سابق ایران با صدور اطلاعیه‌ای آن را تکذیب کرد.

دفتر محمود احمدی‌نژاد گزارش نیویورک تایمز درباره ارتباط او با موساد و حصر خانگی را تکذیب کرد در پی گزارش «نیویورک تایمز» که ادعا می‌کند سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل با محمود احمدی‌نژاد ارتباط برقرار کرده‌اند و او در حصر خانگی است، دفتر رئیس‌جمهور سابق ایران با صدور اطلاعیه‌ای آن را تکذیب کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

در پی انتشار گزارشی در «نیویورک تایمز» با طرح این ادعا که سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل با محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران ارتباط برقرار کرده‌اند و او در حصر خانگی است، دفتر محمود احمدی‌نژاد با صدور اطلاعیه‌ای به این ادعاهای روزنامه نیویورک‌تایمز پاسخ داد و آن را تکذیب کرد.



در اطلاعیه دفتر محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه «روزنامه نیویورک تایمز در ۳۰ اردیبهشت ماه گذشته با انتشار خبری کاملا کذب علیه آقای دکتر احمدی نژاد، کوشید تا با سوءاستفاده از حساسیت‌های سیاسی ناشی از تهدیدات نظامی، افکار عمومی را مشوش کند و با توجه به محبوبیت مردمی گسترده ایشان، به جنگ روانی علیه قاطبه ملت شریف ایران بپردازد،» آمده است: «بی اعتبار بودن روزنامه مذکور و مضحک بودن سناریوی مطرح شده، مانع از این بود که به آن اعتنا شود. این روزنامه که به انتشار اخبار فیک و دروغ پردازی مشهور است، برای جبران ناکامی خود، اکنون و پس از ۵۵ روز مجددا ضمن طرح همان سناریوی مفتضح، کوشیده است با دادن شاخ و برگ به شجره خبیثه دروغ، فتنه‌انگیزی کند.»

در ادامه اطلاعیه فوق با اشاره به ادعای نیویورک تایمز مبنی بر اینکه احمدی نژاد در حصر خانگی قرار دارد، ضمن تکذیب همه ادعاهای این روزنامه تاکید شده که احمدی‌نژاد مشغول امور جاری است.

