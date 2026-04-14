Nazenin Alp
14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران، با اشاره به ابعاد فاجعهبار اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت بینالمللی، از خسارات سنگین روزانه در این حوزه خبر داد و تأکید کرد که این زیانها از نظر مالی با تخریب چندین زیرساخت حیاتی کشور برابری میکند.
کلاهی با ارائه یک مقایسه آماری برای تبیین حجم خسارات اظهار داشت: «هزینه ساخت پل B1 کرج که در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل تخریب شد، حدود 20 میلیون دلار برآورد میشود. همچنین احداث هر مگاوات نیروگاه برق به حدود 3 میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. این در حالی است که خسارت مستقیم ناشی از قطعی اینترنت روزانه بین 30 تا 40 میلیون دلار برآورد شده و با احتساب تبعات غیرمستقیم، این رقم به حدود 80 میلیون دلار در روز میرسد.»
وی با انتقاد از عدم درک صحیح ابعاد این بحران به دلیل غیرملموس بودن فضای مجازی افزود: «در حوزه اقتصاد دیجیتال، ما عملاً هر روز شاهد نابودی فیزیکی چندین پل بزرگ و نیروگاه در سطح کشور هستیم؛ اما چون این تخریبها در ظاهر دیده نمیشوند، حساسیت لازم و واکنش متناسب نسبت به آنها وجود ندارد.»
رئیس کمیسیون دانشبنیان اتاق ایران در پایان هشدار داد که تداوم وضعیت فعلی و اختلال در شبکه جهانی اینترنت، آسیبهای جدی، عمیق و بلندمدتی به بدنه رشد اقتصادی و توسعه فناوری در کشور وارد کرده و توان رقابتی ایران در حوزه اقتصاد نوین را به شدت تحلیل خواهد برد.