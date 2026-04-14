خسارت اقتصادی سنگین قطع اینترنت بین‌المللی در ایران رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران اعلام کرد قطع دسترسی به اینترنت بین‌المللی در ایران روزانه بین 30 تا 40 میلیون دلار خسارت مستقیم و تا 80 میلیون دلار خسارت غیرمستقیم به اقتصاد وارد می‌کند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، با اشاره به ابعاد فاجعه‌بار اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت بین‌المللی، از خسارات سنگین روزانه در این حوزه خبر داد و تأکید کرد که این زیان‌ها از نظر مالی با تخریب چندین زیرساخت حیاتی کشور برابری می‌کند.

کلاهی با ارائه یک مقایسه آماری برای تبیین حجم خسارات اظهار داشت: «هزینه ساخت پل B1 کرج که در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل تخریب شد، حدود 20 میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین احداث هر مگاوات نیروگاه برق به حدود 3 میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این در حالی است که خسارت مستقیم ناشی از قطعی اینترنت روزانه بین 30 تا 40 میلیون دلار برآورد شده و با احتساب تبعات غیرمستقیم، این رقم به حدود 80 میلیون دلار در روز می‌رسد.»

وی با انتقاد از عدم درک صحیح ابعاد این بحران به دلیل غیرملموس بودن فضای مجازی افزود: «در حوزه اقتصاد دیجیتال، ما عملاً هر روز شاهد نابودی فیزیکی چندین پل بزرگ و نیروگاه در سطح کشور هستیم؛ اما چون این تخریب‌ها در ظاهر دیده نمی‌شوند، حساسیت لازم و واکنش متناسب نسبت به آن‌ها وجود ندارد.»

رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران در پایان هشدار داد که تداوم وضعیت فعلی و اختلال در شبکه جهانی اینترنت، آسیب‌های جدی، عمیق و بلندمدتی به بدنه رشد اقتصادی و توسعه فناوری در کشور وارد کرده و توان رقابتی ایران در حوزه اقتصاد نوین را به شدت تحلیل خواهد برد.

