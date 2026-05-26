26 مه 2026•بهروزرسانی: 26 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سید مجتبی خامنهای، رهبر ایران در پیامی به مناسبت فرا رسیدن موسم حج اعلام کرد: عقربه زمان به عقب بر نمیگردد و ملتها و سرزمینهای منطقه دیگر سپر پایگاههای آمریکایی نخواهند بود.
به گزارش «ایرنا»، وی در ادامه تصریح کرد: آمریکا علاوه بر آنکه دیگر، نقطه امنی برای شرارت و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع سابق خود فاصله میگیرد.
خامنهای در بخش دیگری از پیامش در رابطه با اسرائیل گفت: «رژیم متزلزل و غده سرطانی صهیونی نیز به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده نگر ۱۰ سال قبل رهبر عظیم الشان شهید قَدّس اللهُ نفسَه الزکیه ۲۵ سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید.»