رهبر ایران در پیامی گفت عقربه زمان به عقب بر نمی‌گردد و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود.

خامنه‌ای: عقربه زمان به عقب بر نمی‌گردد و کشورهای منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکا نخواهند بود رهبر ایران در پیامی گفت عقربه زمان به عقب بر نمی‌گردد و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر ایران در پیامی به مناسبت فرا رسیدن موسم حج اعلام کرد: عقربه زمان به عقب بر نمی‌گردد و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود.

به گزارش «ایرنا»، وی در ادامه تصریح کرد: آمریکا علاوه بر آنکه دیگر، نقطه امنی برای شرارت و استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت، روز به روز از وضع سابق خود فاصله می‌گیرد.

خامنه‌ای در بخش دیگری از پیامش در رابطه با اسرائیل گفت: «رژیم متزلزل و غده سرطانی صهیونی نیز به مراحل پایانی عمر منحوس خود نزدیک شده و به فضل الهی و مطابق با سخن قاطع و آینده نگر ۱۰ سال قبل رهبر عظیم الشان شهید قَدّس اللهُ نفسَه الزکیه ۲۵ سال بعد از آن تاریخ را نخواهد دید.»