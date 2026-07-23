در پی حمله پهپادی به گذرگاه العبدلی در مرز عراق و کویت، این گذرگاه به طور موقت بسته شد.

حمله پهپادی به گذرگاه العبدلی در مرز عراق و کویت؛ گذرگاه بسته شد در پی حمله پهپادی به گذرگاه العبدلی در مرز عراق و کویت، این گذرگاه به طور موقت بسته شد.

کرکوک/ خبرگزاری آنادولو

در پی حمله پهپادی به گذرگاه العبدلی در مرز عراق و کویت، این گذرگاه به طور موقت بسته شد.



خبرگزاری رسمی عراق به نقل از یک مقام ارشد عراقی که نامش فاش نشده، گزارش داد که در پی حمله فوق، در گذرگاه مرزی العبدلی انفجار رخ داده و گذرگاه به طور موقت بسته شده است.

در همین حال، ارتش کویت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که گذرگاه العبدلی در قسمت مرز این کشور هدف حمله پهپادهای انتحاری قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است که این حمله خساراتی به گذرگاه وارد کرده، اما تلفات جانی در پی نداشته است.

ارتش کویت همچنین اعلام کرد که یگان‌های نیروی زمینی و تیم‌های خنثی‌سازی مواد منفجره، مطابق با دستورالعمل‌های امنیتی، عملیات ایمن‌سازی محل، رفع خطرات احتمالی و جمع‌آوری بقایای پهپادها را آغاز کرده‌اند.

در این بیانیه به منشأ یا عامل این حمله اشاره‌ای نشده است.

این حمله در حالی رخ داد که ارتش آمریکا شامگاه روز گذشته گذرگاه شلمچه در مرز ایران و عراق را هدف قرار داد که طی آن دو نفر جان باختند.