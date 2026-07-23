معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد بامداد امروز آمریکا به نقطه‌ای در شهرستان کیار حمله کرد.

حمله هوایی آمریکا به شهرستان کیار در چهارمحال و بختیاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد بامداد امروز آمریکا به نقطه‌ای در شهرستان کیار حمله کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

عبدالعلی ارژنگ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: بامداد امروز در پی حمله هوایی آمریکا، نقطه‌ای در شهرستان کیار هدف قرار گرفت.

به گزارش (ایرنا)، وی ابراز داشت: دستگاه‌های مسئول بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و بررسی ابعاد حمله و ارزیابی خسارات احتمالی را آغاز کردند.

ارژنگ با بیان اینکه این حمله هیچ تلفات انسانی نداشته است، اظهار داشت؛ جزئیات تکمیلی پس از پایان بررسی‌های کارشناسی از طریق مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

وی همچنین از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کرده و از انتشار شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کنند.