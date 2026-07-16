سپاه پاسداران از حمله موشکی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن در پاسخ به تجاوزات اخیر خبر داد.

حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه و مرکز فرماندهی آمریکا در اردن سپاه پاسداران از حمله موشکی به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن در پاسخ به تجاوزات اخیر خبر داد.

تهران/ خبرگزاری آنادولو



سپاه پاسداران ایران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا، پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی این کشور در الازرق اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد.

روابط عمومی سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رمپ نگهداری جنگنده‌های آمریکایی و مرکز فرماندهی و کنترل جدید این کشور در منطقه الازرق اردن را هدف موشک‌های بالستیک «خیبرشکن» قرار داده و منهدم کرده است.

بر اساس این بیانیه، این اقدام در قالب موج هشتم عملیات «نصر 2» و در واکنش به حملات اخیر آمریکا از مبدأ پایگاه‌های مستقر در اردن به اهدافی در داخل ایران انجام شده است.

سپاه پاسداران در بیانیه خود عنوان کرده است که ارتش آمریکا شب گذشته با استفاده از حریم هوایی اردن، محیط یک بیمارستان درمان سرطان کودکان در ایران را هدف قرار داد که در پی آن 121 کودک بیمار از محل تخلیه شدند.



این نهاد نظامی همچنین به حمله پیشین آمریکا به یک دبستان در شهر میناب و کشته شدن 168 کودک اشاره کرده است.

در بخش پایانی این بیانیه، سپاه پاسداران با خطاب قرار دادن شهروندان اردن، از آنان خواسته است تا اجازه ندهند از خاک این کشور برای اقدام علیه دیگران استفاده شود و برای پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی در سرزمین خود اقدام کنند.

