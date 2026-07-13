حمله مجدد آمریکا به آبادان 2 کشته و 3 مجروح به جا گذاشت

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13 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ولیالله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان به رسانهها اعلام کرد: «ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه امروز دوشنبه (۲۲ تیر) سه نقطه در شهرستان آبادان مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.»
حیاتی افزود که گزارش تکمیلی پس از ارزیابیهای اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد، ولی تاکنون دو نفر کشته و سه نفر مجروح شدهاند.
این در حالی است که بامداد امروز نیز آبادان هدف حملات آمریکا قرار گرفت.
به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، در ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد امروز دو نقطه در اطراف اهواز و در ساعت یک و ۴۰ دقیقه نقاطی در شهرستانهای بهبهان و دزفول مورد اصابت پرتابههای آمریکا قرار گرفتند.
حیاتی افزود: در ساعت یک و ۴۵ دقیقه بامداد امروز ۴ نقطه در شهرستانهای امیدیه و ماهشهر مورد اصابت پرتابههای دشمن قرار گرفت.
او تصریح کرد که در این حملات آمریکا و اصابت پرتابه یک نگهبان کشته و ۴ نفر دیگر مجروح شدند.
وی همچنین گفت که در ساعت ۲ بامداد امروز یک نقطه در شهرستان اندیمشک مورد اصابت پرتابههای آمریکا قرار گرفت.
از سوی دیگر، اکبر صالحی، معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان نیز اعلام کرد که در دقایق اولیه بامداد امروز حمله آمریکا به منطقهای در محدوده شهرستان نایین ۱ کشته و ۷ مجروح به جا گذاشت.